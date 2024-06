Incendio nel Municipio di Penne, nessun ferito, ma danni

Si è sviluppato nel pomeriggio, poco dopo le 16, un incendio all'interno del Municipio di Penne (Pescara). Le fiamme hanno avvolto l'archivio della sala che ospita la Centrale Unica di Committenza e le stanze laterali.

Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco del Distaccamento di Penne, i carabinieri della Compagnia di Penne e l'ambulanza del 118 del presidio ospedaliero San Massimo. All'interno dello stabile (ex Convento dei domenicani) erano presenti alcuni dipendenti, tra i quali il responsabile dell'Area Tecnica, l'ing. Piero Antonacci, e la responsabile dell'Area Finanziaria, Antonella Cicoria. I dipendenti sono stati messi in salvo grazie al piano di emergenza scattato dopo l'allarme.

L'incendio è stato domato intorno alle 17.30. Al momento sono presenti i Vigili del Fuoco per i rilievi. L'ala ovest del Municipio è stata parzialmente distrutta: gli archivi e la sala gare al momento risultano inagibili.

Si indaga sulle cause dell'incendio. "I dipendenti hanno notato un fumo denso uscire dal tunnel della sala gare - ha raccontato il sindaco, Gilberto Petrucci, che ha raggiunto il Municipio - Immediatamente è scattato l'allarme e i dipendenti presenti in quel momento sono stati messi in salvo. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto scrivanie e archivi. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme. Valuteremo i danni nelle prossime ore".

Il sindaco di Penne è stato contattato telefonicamente dal prefetto di Pescara per essere informato sull'accaduto.



