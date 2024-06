Premio Sulmona cambia formula, presentata 51/a edizione

Cercherà di mettere in contatto un passato illustre, cinquant'anni di storia, e uno sguardo proiettato al futuro attraverso una proposta che darà spazio al linguaggio della pittura e della scultura e al lavoro di autori che utilizzano medium artistici di ultima generazione, quali la fotografia, la video arte, l'installazione e la performance.

Questo l'obiettivo del Premio Internazionale Sulmona, giunto alla sua 51/a edizione.

La direzione artistica passa nelle mani di Ivan D'Alberto mentre la presidenza all'ex parlamentare, Paola Pelino. Ogni artista partecipante al premio potrà presentare più di un lavoro per un massimo di 5 opere; una soluzione che permetterà al pubblico di poter approfondire e conoscere meglio la ricerca di ogni singolo autore. A differenza delle precedenti edizioni quest'anno l'appuntamento avrà una struttura diversa: il Premio, con una selezione di circa 25 artisti under 45, e tre sezioni denominate Omaggi, Accademia e Territorio. L'obiettivo di Ivan D'Alberto è di "attivare intorno al Premio una rete di relazioni capace di riconsegnare a questa storica manifestazione il giusto ruolo culturale all'interno del territorio abruzzese e un rinnovato interesse da parte del sistema dell'arte nazionale".

La manifestazione si svolgerà in ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA