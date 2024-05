A14: chiusure notturne in Abruzzo per lavori

Sull'autostrada A14, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona e da Bari/Pescara. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da nord: Val Vibrata, al km 319+500; per chi proviene da sud: Roseto, al km 344+000.

Il programma di chiusura della stazione di Vasto nord è stato modificato. In entrata verso Bari, la chiusura, inizialmente prevista nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio, sarà effettuata dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 maggio, per consentire la rimozione dell'area di cantiere posta in atto per consentire lavori di ripristino soletta e pavimentazione del viadotto "Sinello".

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Vasto sud.



