Centrale Snam: flash mob con "sequestro" a Sulmona

Circa 50 persone si sono radunate, questa mattina, davanti al cantiere della Snam, a Sulmona, dove si sta realizzando la centrale di compressione. Striscioni, bandiere e maschere hanno guidato la protesta simbolica. I comitati cittadini per l'ambiente, attraverso un flash mob teatrale, hanno ripercorso tutto l'iter burocratico che ha portato all'apertura del cantiere. Mario Pizzola, portavoce dei comitati ha impersonato la "procura dei cittadini" mentre tre donne hanno indossato i panni della "signora Snam". Al termine dello sketch, i comitati fanno affisso un cartello con scritto: "cantiere abusivo sequestrato dai cittadini". "Metteremo le tende. Non ci stiamo assottigliando ma ci stiamo organizzando"- annunciano i comitato che non mollano la presa e proseguono la protesta



