Cartoons on the Bay, a Pescara 300 opere da 50 Paesi

John Musker, il genio de La Sirenetta e Aladdin che riceverà il Pulcinella Award alla Carriera, il talento della regista e produttrice Leslie Iwerks ("Recycled Life") e del cartoonist Juanjo Guarnido ("Blacksad"), entrambi premiati con il Pulcinella Special Award. Sara Pichelli, tra i fumettisti italiani più apprezzati al mondo, celebrata con il premio Sergio Bonelli. E ancora Stefano Bessoni a cui sarà dedicata la mostra "Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte". Sono solo alcune delle guest star di Cartoons On The Bay 2024 in programma a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno.

Promosso da Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica di Roberto Genovesi. Il festival è realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport.

Il manifesto della 28/a edizione è affidato all'illustratrice e disegnatrice Silvia Ziche e al suo personaggio Lucrezia. Oltre trecento le opere in concorso provenienti da quasi cinquanta paesi (con oltre cento ospiti tra registi, produttori, artisti e manager del mondo dell'animazione) mentre lo Sport sarà il tema dell'anno per celebrare le imminenti Olimpiadi e la Spagna, nazione ospite, sarà protagonista in collaborazione con l'Instituto Cervantes.

Tra le hit in programma i concerti di Antonella Ruggiero, Emanuela Pacotto e dell'Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia. Infine l'anteprima nazionale per il film The Animal Kingdom di Thomas Cailley vincitore di cinque premi César. .

Saranno presenti al Festival anche le Mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 Tina e Milo. Piazza della Rinascita ospiterà anche la diretta de "Il Ruggito del Coniglio" (Rai Radio 2) con Marco Presta e Antonello Dose.



