Coop Alleanza 3.0 confermata leader della sostenibilità

coop Alleanza 3.0 ha ricevuto, per il quarto anno consecutivo, il riconoscimento di "Leader della Sostenibilità 2024", conferito da Il Sole 24 Ore e Statista, società internazionale che si occupa di ricerche di mercato e analisi dei dati. Ed è l'unica società della grande distribuzione fra le 240 inserite nella classifica che è frutto di una ricerca che ha preso in considerazione circa 1900 aziende con sede italiana e più di 40 indicatori nelle tre dimensioni della sostenibilità. Il riconoscimento arriva a pochi giorni dalla presentazione del Piano di Sostenibilità di Coop Alleanza 3.0, in occasione del Festival per lo Sviluppo Sostenibile: il documento delinea le strategie per la transizione ESG della Cooperativa e indica le principali azioni e i principali obiettivi che essa dovrà perseguire. Tra questi, un aumento dell'87% dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici, il passaggio all'utilizzo di energia esclusivamente verde o la conversione dell'intero parco auto a motorizzazione ibrida o elettrica. Un'altra misura pensata per l'ambiente è la dematerializzazione dello scontrino: da fine marzo, infatti, le socie e i soci di Coop Alleanza 3.0 (se già registrati al sito della Cooperativa o tramite l'app Coop) possono esercitare rinunciare allo scontrino integrale cartaceo avendo avendo fine spesa una ricevuta sintetica, lunga solo pochi centimetri che permette di risparmiare carta. Basta pensare che nell'ultimo anno, nei negozi di Coop Alleanza 3.0 sono stati stampati oltre 100 milioni di scontrini. Altro elemento è l'attenzione a valorizzare i prodotti delle filiere locali o di quelli con contenuto etico, come quelli delle linee Solidal e Libera Terra.



