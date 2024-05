Danneggiò statua del Nettuno, indagato 29enne all'Aquila

Un 29enne aquilano è indagato per aver danneggiato uno dei rebbi del tridente della statua di Nettuno appartenente alla fontana di Piazza Regina Margherita a L'Aquila. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, sono state avviate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale a seguito di una segnalazione pubblicata sui social.

La notizia è poi circolata sui giornali on-line e su alcuni quotidiani del capoluogo, seguita subito dalla denuncia da parte del Comune, ente proprietario del bene.

Determinanti le telecamere di video sorveglianza collocate sulla piazza e alcune testimonianze raccolte, che hanno permesso di giungere all'identificazione del 29enne il quale, durante la notte del 7 ottobre scorso, si era arrampicato sin sopra la statua piegando così uno dei rebbi del tridente. L'uomo dovrà rispondere del reato di danneggiamento su un bene culturale: la fontana del Nettuno, risalente al 1880 che recentemente era stata sottoposta ad un intervento di restauro.

La statua del Nettuno è stata realizzata in terracotta, interamente dipinta in finto bronzo, mentre il tridente è costituito da un'anima in ferro rivestita da malta. Sarà cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo stabilire l'entità del danno subìto dal tridente.



