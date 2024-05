Sottotetto va a fuoco a Teramo, famiglie sgomberate

Vigili del Fuoco impegnati, nella notte, nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato a Teramo nel sottotetto di un'abitazione in via Orto Agrario. Nei locali, in cui erano depositati arredi, suppellettili e materiali combustibili vari, si è sviluppato un notevole volume di fuoco che ha reso complesse le operazioni di spegnimento. Una porzione di circa 130 metri quadrati del tetto in legno è crollata e il denso fumo ha provocato l'annerimento del vano scala del fabbricato interessato dall'incendio e della parete perimetrale dell'edificio contiguo. Tutti gli appartamenti, pur non raggiunti dalle fiamme, sono stati evacuati e l'immobile è stato dichiarato non praticabile. Non si registrano feriti.

Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e un fuoristrada con modulo antincendio.

Intervenuti anche i Carabinieri di Teramo per le attività di propria competenza e tutti gli accertamenti del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA