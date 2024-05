Orchidee spontanee e gamberi, con il Fai a Pettorano sul Gizio

Scoprire il mondo delle "orchidee spontanee" e la "rinascita del gambero di fiume" nella Riserva naturale regionale Monte Genzana Alto Gizio.

Questo il filo conduttore delle due camminate organizzate dal Fai con la campagna #Faibiodiversità, per comunicare quanto sia importante tutelare la biodiversità e "restaurarla laddove è compromessa". L'appuntamento è per domenica prossima, 19 maggio.

Le camminate offriranno ai visitatori l'occasione di vivere una giornata a contatto con la natura accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche della Riserva, del Giros Abruzzo, Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee, della cooperativa Valle Luna e da Rewilding Appennine.

Partenza alle ore 9.30 in largo Arischia da dove ogni 15 minuti, in gruppi di 25 persone, i visitatori partiranno per la via delle Orchidee, un sentiero arricchito da una ricca flora spontanea per scoprire, identificare e ammirare le oltre 28 specie e sottospecie di orchidee "alcune delle quali molto rare e di straordinaria bellezza" recita una nota del FAI. Un percorso che terminerà alle 12.30 per lasciare spazio alla visita del Castello Cantelmo dove la Condotta Slow Food Peligna offrirà un aperitivo a base di prodotti tipici locali e vini del territorio.

Dopo il pranzo, da consumare in ristorante o nell'area pic nic del Parco di Archeologia Industriale, il programma prosegue alle 16 con la scoperta delle origini della biodiversità sul fiume Gizio.



