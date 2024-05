Superbonus: assessore Abruzzo, rischio stop della ricostruzione

"Le modifiche retroattivamente introdotte alla misura del Superbonus rischiano seriamente di penalizzare le aree del cratere 2009 e 2016, se non di fermare la ricostruzione vista la stretta interconnessione esistente. È necessario far sentire la voce dei territori colpiti dagli eventi sismici, in Abruzzo e nel Centro Italia, attraverso i rappresentanti in Parlamento e Senato." Con queste parole Roberto Santangelo, assessore regionale al Welfare e Sociale, di Forza Italia, interviene in merito al dibattito che si è aperto riguardo l'emendamento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'agevolazione per la ristrutturazione edilizia.

"Come riportano le cronache nazionali sul tema, il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha mostrato molte perplessità sulla modifica riguardante l'allungamento dei tempi per il recupero delle spese - continua Santangelo - A livello locale, il Superbonus è strettamente legato al Sismabonus, perno attorno al quale ruota il completamento della ricostruzione dei centri danneggiati dai terremoti negli ultimi 15 anni. Apprendiamo, infatti, le preoccupazioni del comparto edile e dei tanti abruzzesi che attendono il completamento dei lavori di ristrutturazione.

Continuiamo a seguire con attenzione la questione affinché siano tutelate le imprese e sostenuti i cittadini, ma invitiamo soprattutto i parlamentari e i senatori d'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a farsi portavoce delle istanze dei propri territori".

"Siamo consapevoli - conclude - che occorra superare l'approccio demagogico dei precedenti Esecutivi e stabilizzare i conti pubblici, ma non possiamo farlo a scapito delle realtà locali e delle comunità più deboli".



