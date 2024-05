Primavera da record per le Grotte di Stiffe

Una primavera da incorniciare per le Grotte di Stiffe, che fanno registrare un trend di visitatori in costante crescita: 6125 ingressi nel mese di aprile 2024, vale a dire +5% di visitatori rispetto a un anno fa. Un record di ingressi dal 2022, da quando ha avuto inizio il lavoro dell'Atc, l'Azienda Speciale Territorio e Cultura del Comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) che gestisce il sito turistico. Numeri importanti anche per il periodo compreso tra il 25 aprile e il 1 maggio: nelle due date che hanno aperto e chiuso la settimana dei ponti, infatti, sono state 3012 le persone che hanno scelto di visitare le Grotte di Stiffe, oasi naturalistica a pochi km dall'Aquila e nel cuore del Parco Sirente Velino. "Promozione, pubblicità, partecipazioni a eventi fieristici nazionali e internazionali. È un lavoro capillare e senza sosta quello che stiamo portando avanti come ATC - il commento dell'Amministratore unico dell'Azienda speciale Territorio e Cultura, Giovanni Cappelli - Un'attività, realizzata in sinergia con il Comune di San Demetrio ne' Vestini, seguita da risultati importantissimi, come testimoniano i numeri delle presenze di aprile e del 1 maggio. Abbiamo investito nella comunicazione e nella pubblicità affinché il nome e l'immagine delle Grotte di Stiffe arrivino sempre più lontano, intercettando flussi turistici variegati e sempre nuovi. Non ci fermeremo qui, anzi: sono già in cantiere nuove collaborazioni". "I grandi numeri già registrati in questa primavera sono di buon auspicio per l'estate che ci aspetta - aggiunge il sindaco di San Demetrio ne' Vestini Antonio Di Bartolomeo - Le Grotte di Stiffe richiamano un numero sempre maggiore di turisti, l'attività portata avanti dell'Azienda speciale, in sinergia con il Comune, sta raccogliendo i suoi frutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA