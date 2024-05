Musica, 12/05 Andrea Roberto a Pescara per rassegna chitarra

Il virtuoso della chitarra Andrea Roberto eseguirà Giuliani, Rodrigo, Albeniz e Brouwer per Imago Musicae, la rassegna dedicata ai giovani talenti della chitarra, domani, domenica 12 maggio, alle 11.30 nell'Imago Museum. Imago Musicae è la rassegna organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo e Imago Museum e sostenuta dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica. La rassegnadisegnata da Massimo Magri con la collaborazione di Alessandro Paris, prevede sei matinée domenicali che uniscono musica e arte contemporanea: i concerti si svolgeranno infatti nella Sala al Piano C di Imago Museum di Pescara, all'interno della mostra permanente dedicata a Mario Schifano, uno dei più importanti artisti italiani e internazionali del Novecento. "Quando ho scoperto la straordinaria musicalità di Andrea, ho capito che stavo assistendo alla nascita di un artista davvero eccezionale", così il chitarrista brasiliano Sergio Assad ha definito Andrea Roberto, il quale, nel 2019, ha trionfato alla prestigiosa Parkening International Guitar Competition della Pepperdine University Malibu in California conquistando la medaglia d'oro, il Premio Jack Marshall.



