Giro: folla di appassionati sul Gran Sasso per l'8/a tappa

In tanti a seguire l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Spoleto-Prati di Tivo di 152 km con arrivo fino a 1450 metri di quota, che ha visto il successo della maglia rosa Tadej Pogacar (l'Uae Team Emirates). Quella odierna che si è snodata dall'Umbria fino alle montagne del teramano, passando per le province di Rieti e L'Aquila, prima di arrivare in provincia di Teramo, è stata la prima vera tappa di montagna. Molti i tifosi e appassionati che hanno seguito la corsa lungo gli oltre 150 km della frazione.

Hotel dei Prati di Tivo pieno e tanta gente lungo il percorso. Numerosi bus navetta hanno portato dalla mattinata gli appassionati da Montorio al Vomano fino al quartiere tappa situato a Prati di Tivo nel territorio comunale di Pietracamela (Teramo). Non sono mancati in terra abruzzese i tradizionali arrosticini che in tanti hanno assaggiato lungo il percorso. Il calore abruzzese si è dimostrato il valore aggiunto della tappa di montagna baciata anche da una giornata quasi estiva dopo il freddo dei giorni scorsi. Sempre nel pomeriggio di oggi, nella frazione Aprati del comune di Crognaleto (Teramo), scoperta una targa nel tratto di strada in cui il 24 maggio del 1935 partì Gino Bartali che poi si aggiudicò la tappa Porto Civitanova-L'Aquila.

Domani è in programma la nona tappa, la Avezzano-Napoli di 214 km. La carovana rosa tornerà in Abruzzo mercoledì 15 maggio con undicesima tappa, la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 km. Il giorno successivo, sempre dall'Abruzzo, in questo caso da Martinsicuro, la partenza della dodicesima frazione che si concluderà a Fano dopo 190 km.



