Giro d'Italia, Avezzano in rosa per nona tappa

Partirà domani da Avezzano, con arrivo a Napoli, la 9a tappa del Giro d'Italia. Una tappa di 214 chilometri che inizierà dalla città che ha dato i natali a Vito Taccone, il 'camoscio d'Abruzzo'. Strade e quartieri si sono vestiti di rosa per salutare la partenza del giro. Una grande vetrina per Avezzano, per dirla con le parole del sindaco, Gianni Di Pangrazio. L'evento resta osservato speciale anche sul fronte della sicurezza. D'accordo con il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, e con tutte le forze dell'ordine, il centro cittadino è stato suddiviso in 36 micro-aree, ad ognuna delle quali spetterà una precisa funzione in merito all'organizzazione dell'hospitality della gara. Il tutto sulla base del percorso che verrà attraversato dai ciclisti che parteciperanno all'edizione numero 107 del Giro d'Italia. I girini sfrecceranno su via Marconi, attraverseranno via Colaneri e, di seguito, via XX Settembre, Piazza Castello, via Fucino, via Cavour, via Pertini, via Newton, per poi pedalare verso la SS 690 (ex Superstrada del Liri).

Piazza Risorgimento sarà il cuore del Villaggio Rosa del Giro d'Italia: qui, avranno sede il podio firma, l'area atleti e le aree hospitality "Michelangelo", "Verdi" e "Puccini".

Predisposto, per domani - dalle 7 alle 18 - un servizio navetta per agevolare cittadini e turisti nei loro spostamenti in città.

Le fermate sono state individuate con apposita cartellonistica.

La navetta porterà gli utenti in prossimità dell'incrocio tra Via Garibaldi e Via XX Settembre.



