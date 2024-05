Cantina Villamagna entra in Generazioni del Villamagna Doc

La Cantina Villamagna, storica cooperativa che raccoglie circa 230 soci, è ufficialmente entrata a far parte dell'associazione Generazioni del Villamagna Doc, segnando così un "passo decisivo e importante nel percorso di crescita della Denominazione di Origine Controllata che nasce nell'omonimo comune teatino". L'associazione Generazioni del Villamagna Doc è una rete di imprese che dal 2018 si occupa di promuovere la Doc Villamagna, mettendo in campo attività commerciali e promozionali in Italia e all'estero, anche in collaborazione e per iniziativa del Consorzio di Tutela Vini Abruzzo.

Alle tante attività promosse negli ultimi anni seguiranno quelle previste in futuro, con ulteriori progetti di promozione rivolti al pubblico dei winelovers, con un grande evento previsto per il prossimo ottobre, dedicato alla presentazione delle nuove annate della Doc. Inoltre, le cantine del Villamagna DOC stanno attivando sinergie finalizzate all'accoglienza enoturistica sul territorio, offrendo presto la possibilità di pernottare, visitare il paese e le sue cantine come parte di un sistema borgo integrato.

Attualmente, sono sei le cantine che producono la Doc Villamagna e fanno parte dell'associazione Generazioni del Villamagna Doc: Cantina Piandimare, Cantina Villamagna, Cascina del Colle, Palazzo Battaglini, Torre Zambra e Valle Martello.

"Con l'ingresso della Cantina Villamagna nella Rete - afferma la presidente dell'associazione, Katia Masci - si chiude un cerchio aperto ben vent'anni fa, quando la stessa cantina si era fatta promotrice del progetto Villamagna DOC. Siamo molto soddisfatti di questo traguardo, un'unione di intenti che corrisponde anche a un cambiamento reale nelle relazioni tra aziende, accentuato da un efficace passaggio generazionale che si è avuto negli ultimi anni".

"La partecipazione ai progetti di valorizzazione della Doc - sottolinea il presidente della Cantina Villamagna, Franco Ferrara - è frutto anche di un nostro percorso di crescita, che è culminato nel 2017 con l'avvio della vendita del nostro vino imbottigliato. Siamo certi che l'unione sia la risposta migliore alle esigenze di un mercato sempre più sensibile alle identità territoriali".



