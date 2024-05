30 anni di 'Teramo Comix & Games', la rassegna a UniTe

Sarà aperta fino a domani, domenica 12 maggio, "Teramo Comix & Games", la festa del fumetto e della cultura pop allestita nel Campus dell'Università di Teramo a coste Sant'Agostino.

"Teramo Comix & Games" fa il suo ritorno per celebrare la trentesima edizione ospite dell'Università. Sin dalla sua nascita ha saputo conquistare il cuore di migliaia di visitatori, diventando punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del fumetto e della cultura pop in generale. Il Campus Universitario di UniTE è stato trasformato in un vero e proprio paradiso per gli appassionati, con esposizioni di fumetti, illustrazioni, giochi di ruolo, videogiochi, cosplay.

Gli stand dei principali editori, artisti indipendenti e associazioni culturali offriranno un'ampia varietà di prodotti e iniziative per soddisfare ogni interesse e gusto. Il "Teramo Comix & Games" è anche un'opportunità unica per incontrare gli artisti, partecipare a workshop e conferenze, e condividere la passione per il mondo del fumetto con altri appassionati, rappresentando un esempio perfetto di come la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni locali possa dare vita a eventi straordinari.



