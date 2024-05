Gara di solidarietà per donna con il figlio in Rianimazione

Una gara di solidarietà partita da un appello divulgato sui social permetterà a una donna di alloggiare all'Aquila per seguire da vicino suo figlio ventenne in terapia intensiva.

Tutto è partito da un post di Mara Marinangeli, sorella del professor Franco, primario proprio del reparto di Rianimazione.

"Sono passata in ospedale - ha scritto su Facebook in un post che è immediatamente diventato virale - ho visto una donna piangere… mi sono avvicinata e le ho chiesto se potevo esserle di aiuto. Questa donna è una mamma che su uno dei letti ha suo figlio, intubato, ha vent'anni ed ha avuto un brutto incidente.

Sta lottando per sopravvivere e lei sta seduta lì fuori in attesa che le sue preghiere vengano esaudite. Scrivo questo post a tutti coloro che mi aiutano nelle mie iniziative di solidarietà, perché dobbiamo organizzare la nostra rete ora più che mai. La donna non è aquilana, è arrivata qui di corsa da un paese abruzzese, mentre suo figlio volava in emergenza sull'elicottero".

Di qui è scattata la mobilitazione che ha risposto all'appello della signora Marinangeli, spesso protagonista di azioni di solidarietà: "Dobbiamo trovarle un alloggio per un mese vicino all'ospedale (nessuno affitta un appartamento per un solo mese)". Nell'arco di poche ore la soluzione è arrivata, ad annunciarla la stessa Marinangeli: "Sara andrà a stare in una casa di una signora che per ospitarla si trasferirà un mese a Roma".



