Trasbordo da elicottero a motovedetta: esercitazione a Termoli

Il trasbordo di un militare della Guardia Costiera da un elicottero all'imbarcazione con la tecnica "Hi-line". E'' quanto accaduto, oggi, in porto a Termoli nel corso di un'esercitazione tra gli ufficiali del posto e il 3° Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Pescara. Utilizzati la motovedetta Sar CP 878 e l'elicottero AW-139 denominato "Nemo 11". L'addestramento si è svolto a 3.5 miglia a nord del porto. La tecnica utilizzata è determinante in situazioni di emergenza in cui si rende necessaria un'evacuazione medica urgente poiché, attraverso l'impiego di un cavo specifico che collega le due unità, è possibile effettuare il trasferimento di persone e attrezzature mediche quali barelle, defibrillatori dall'unità navale all'elicottero e viceversa.

L'esercitazione è stata decisa per incrementare le capacità di cooperazione aeronavale tra gli equipaggi degli elicotteri e quelli delle motovedette della Guardia Costiera nonché per mantenere alti gli standard addestrativi e consentire al Corpo delle Capitanerie di porto di intervenire a supporto della collettività per la salvaguardia della vita umana in mare.





