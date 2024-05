Pezzopane (Pd), all'Aquila 37 milioni in cultura in 6 anni

"In questi anni c'è stato un aumento della spesa per lo spettacolo che è stata enorme: abbiamo, tramite accesso agli atti, evidenziato una spesa per la cultura e per le attività di spettacolo di 37 milioni dal 2017 al 2023".

Lo hanno affermato questa mattina gli esponenti del centrosinistra in Consiglio comunale, nel corso di una conferenza stampa nell'aula commissioni consiliari di palazzo Margherita, chiedendo all'amministrazione comunale un "cambio di rotta" anche e soprattutto in vista della nomina dell'Aquila a "Capitale italiana della Cultura 2026″.

"Noi pensiamo che L'Aquila abbia una fortissima vocazione culturale e non da oggi - ha detto la consigliera Stefania Pezzopane -. In questi anni c'è stato un aumento della spesa per lo spettacolo che è stata enorme: abbiamo, tramite accesso agli atti, evidenziato una spesa per la cultura e per le attività di spettacolo di 37 milioni dal 2017 al 2023, quindi da quando è sindaco Biondi".

"Una cifra enorme - ha sottolineato Pezzopane - questi 37 milioni di cui oltre 24 sono contributi finanziati da leggi fatte dal centrosinistra, con Restart e poi con il Fondo Complementare Sisma, risorse che nessuna città in Italia ha a disposizione e che il centrosinistra aveva indirizzato alla ricostruzione culturale sociale ed economica ed al superamento delle diseguaglianze. Quello che però abbiamo constatato è che, in questi anni, la spesa è stata parcellizzata e senza un progetto vero e questo non è più possibile".

"Ci chiediamo - ha detto ancora - è mai possibile che con tutti questi fondi utilizzati non si sia completato né il teatro San Filippo né il teatro comunale?".

Presenti alla conferenza stampa anche i consiglieri Enrico Verini, Paolo Romano, Alessandro Tomassoni e Lorenzo Rotellini.

Insieme hanno ricordato che il Gssi ed il MAXXI a L'Aquila furono "voluti, decisi e finanziati dal centrosinistra e rientravano in un preciso disegno di rilancio culturale della città con una missione nuova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA