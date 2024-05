Marelli Sulmona, la Regione Abruzzo convoca azienda e sindacati

È convocato per il prossimo 10 maggio, alle ore 15, il vertice sullo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. La regione Abruzzo, ha fissato il tavolo con l'azienda e le organizzazioni sindacali per "una verifica della situazione industriale ed occupazionale della fabbrica peligna".

Il vertice urgente era stato richiesto lo scorso 24 aprile dai sindacati alla luce del rischio degli ammortizzatori sociali che potrebbero scattare già dal prossimo mese di giugno. La produzione del Ducato inoltre si fermerà nel 2028, ma ci sono alcune lavorazioni prossime alla scadenza e la gara per la piattaforma large di Stellantis non è stata vinta da Marelli. La Direzione aziendale è quindi impegnata nella ricerca di nuove commesse. Secondo le sigle sindacali, preoccupate per il futuro della fabbrica, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali potrebbe riprendere a giugno, in ragione di un leggero calo dei volumi delle previsioni di budget che comunque andranno verificate.

Sono 480 i dipendenti della Marelli di Sulmona di cui 47 impiegati e il resto operai.



