Cellulari spenti per leggere libri, a Sulmona 'party letterario'

Una festa letteraria, con cellulari spenti e libri aperti. È questo il filo conduttore della novità proposta dall'Ufficio Attività Culturali della Biblioteca "G. Capograssi" di Sulmona in occasione del "Maggio dei libri". Il prossimo 10 maggio si svolgerà il primo Party Letterario in Biblioteca aperto a tutti. La partecipazione è gratutita: una volta nella biblioteca bisognerà spegnere lo smartphone, lasciarlo sul bancone e scegliere un libro tra quelli selezionati nella biblioteca. Dopo la lettura inizierà il dibattito dedicato a emozioni e riflessioni suscitate dall'esperienza. Chi vorrà potrà prendere in prestito il libro e terminare la lettura a casa.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa il contrasto della dipendenza da smartphone, la sensibilizzazione alla lettura per favorire il dibattito. Il fenomeno dei Party Letterari è nato negli Stati Uniti per contrastare l'effetto alienante dell'abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive.

L'iniziativa è a cura della giornalista Chiara Buccini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA