Ferrante (Mit), porto di Vasto essenziale per la competitività

"Il Mit sta realizzando interventi importanti per il porto di Vasto, con risorse per oltre 60 milioni di euro, perché dal suo sviluppo dipende la competitività del territorio. È un hub strategico sul piano economico e logistico, che deve esprimere il suo potenziale anche in termini di intermodalità. Le infrastrutture abruzzesi hanno un ruolo determinante non solo per la crescita della Regione, ma anche per il rilancio dell'intera area centro-adriatica". Lo ha dichiarato il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine della visita presso la sede della Guardia Costiera di Vasto, dove è stato accolto dal Comandante della Capitaneria di porto di Ortona, Dario Ambrosino, e dal Comandante vastese Stefano Varone.

"Stiamo avviando una stagione di investimenti mirati sull'ambito portuale di Vasto che - ha aggiunto Ferrante - prevedono il potenziamento delle sue infrastrutture e il miglioramento dell'accessibilità stradale con risorse per oltre 8,5 milioni di euro. Altri 50 milioni di euro, la metà dei quali a valere su fondi Fsc di cui il Mit mantiene la responsabilità attuativa, sono destinati a interventi per il completamento dell'ultimo miglio ferroviario, per rendere lo scalo sempre più interconnesso e multimodale. Anche l'aeroporto di riferimento dell'area chietina, quello di Pescara, è interessato da interventi importanti come i lavori di prolungamento della pista di volo appena avviati, finanziati con 7,5 milioni di euro dai FSC 2014/2020. Ricordo che, grazie all'accordo di Coesione firmato con la Regione, il governo ha stanziato in totale più di 1,15 miliardi di euro per l'Abruzzo che consentiranno di realizzare opere fondamentali. Gli interventi che stiamo mettendo in campo - ha concluso Ferrante - dimostrano che la crescita dei territori passa dalle infrastrutture".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA