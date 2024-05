Dimissioni medici 118, modifica della rete di emergenza

La grave carenza dei medici ha reso necessaria una variazione temporanea della rete dell'emergenza in provincia di Chieti, rimodulata sulla scorta dei numeri e dell'ubicazione delle postazioni, scegliendo tra le soluzioni possibili quella che non pregiudica la tempestività dell'intervento. La forte criticità si è creata per le dimissioni di nove medici del 118, sei dei quali vincitori di concorso da dirigente di Pronto Soccorso, una situazione che ha provocato che un buco assistenziale di enormi proporzioni nel territorio. Il problema, già posto all'attenzione del Comitato Regionale Emergenza Urgenza, è stato portato oggi al Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl Lanciano Vasto Chieti.

"Siamo riusciti finora a mantenere attive tutte le dieci postazioni di 118 medicalizzate della provincia di Chieti facendo ricorso anche a prestazioni aggiuntive - ha chiarito il Direttore generale Thomas Schael - ma con l'abbandono dei vincitori di concorso non abbiamo più i numeri per coprire i turni e siamo costretti a rivedere la nostra organizzazione senza venir meno ai criteri di efficienza ed efficacia a cui deve rispondere la sanità pubblica".

Di qui la la variazione temporanea della rete dell'emergenza: in sostanza, vista la concentrazione di mezzi medicalizzati nel raggio di circa 20 minuti sulla costa, il soccorso sulla città di Francavilla può essere garantito da un'ambulanza di tipo infermieristico, supportata, in caso di necessità, dall'auto medica in servizio a Ortona, presa a noleggio proprio per fare fronte a questa situazione, o da quelle medicalizzate di Chieti o Pescara, che abitualmente già intervengono: nel 2023 sono stati 2.951 gli interventi effettuati da equipaggi delle postazioni vicine, e in particolare 527 da Pescara, di cui 12 in codice rosso. Scelta analoga è stata già adottata in provincia di Teramo, dove le ambulanze di Atri e Sant'Omero sono riconvertite in India, mezzi di soccorso avanzato con autista e infermiere, per le stesse ragioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA