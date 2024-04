'Rassegna Teatri R-Esistenti' torna in scena cartellone Anpi

La terza edizione della Rassegna Teatri R-Esistenti torna a Pescara dal 4 al 6 maggio. L'evento, organizzato da ANPI Pescara e Fondazione Brigata Maiella con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo ed il sostegno di Vino Partigiano, si svolgerà a Pescara tra l'Imago Museum, il Cineteatro Sant'Andrea e il Cineteatro Circus e vedrà, oltre alle tradizionali rappresentazioni teatrali, anche una parte letteraria che prevede l'incontro con scrittorə, saggistə, storicə con cui dialogare sui loro libri e sulle loro ricerche.

Nell'ottantesimo della liberazione dell'Abruzzo, la Rassegna sarà focalizzata sulla Resistenza storica e, come sempre, gli incontri saranno liberi e gratuiti, con la sola eccezione dello spettacolo di Ascanio Celestini. Il programma comincia il 4 maggio, ore 17:15, all'Imago Museum: presentazione del libro "Joyce Lussu: Una donna e la libertà" di Giorgia Gabbolini. 9 maggio, ore 21, nel Cineteatro Sant'Andrea: spettacolo teatrale "Partigiano Piuma" di e con Francesca Camilla D'Amico. 11 maggio, ore 17.15, all'Imago Museum: presentazione del libro "La strada di Santina" di Nicola Di Tullio. 14 maggio, ore 17.15, nell'Imago Museum: presentazione del libro "La prigionia alleata in Italia 1940-1943" di Isabella Insolvibile. 15 maggio, ore 17.15, nell'Imago Museum: presentazione della graphic novel "Partigiano" di Ernesto Carbonetti. 16 maggio, ore 21, nel Cineteatro Sant'Andrea: spettacolo teatrale "Sciaboletta - La fuga del re" di e con Alessandro Blasioli. 18 maggio, ore 17:15, Pescara, Imago Museum: presentazione del libro "Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022" di Michela Ponzani. 6 giugno, ore 21 nel Cineteatro Circus: spettacolo teatrale "Radio Clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria" di e con Ascanio Celestini.



