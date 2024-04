Isweb Avezzano Rugby promosso in serie A1. Città in festa

L'Isweb Avezzano Rugby promosso in serie A1 con una giornata di anticipo. Allo stadio "A.Trombetta", ieri, di fronte oltre mille spettatori, il club abruzzese ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in campionato e confermato il terzo posto nel torneo, a undici lunghezze dal Livorno che, quarto, non può piu raggiungerlo. I ragazzi di mister Troiani, spinti dal pubblico di casa, hanno superato l'ultimo ostacolo per raggiungere l'obiettivo che il club si era dato a inizio stagione. Due mete giallonere nel primo tempo consentono agli abruzzesi di chiudere sul 14-3. Di Pais la prima marcatura, la seconda, di Rettagliata, è giunta al termine di un drive. Entrambe sono state trasformate da Natalia, preciso al piede.

La cornice di pubblico è stata il sedicesimo uomo in campo che ha incitato i giocatori dal primo all'ultimo minuto. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno stoicamente resistito agli assalti del Livorno che ha tentato di riportarsi in partita con una meta. Niente da fare, però, e dopo la terza metà di Rettagliata l'inerzia è passata totalmente nelle mani dei gialloneri che hanno solo dovuto attendere il fischio finale per esultare. Il sogno, adesso, è realtà: l'Isweb Avezzano Rugby è tra le migliori diciotto squadre italiane.

"Una vittoria frutto di un percorso avviato dieci anni fa - commenta euforico il presidente Seritti - quando abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e credere in un movimento sportivo. Ora abbiamo raggiunto un nuovo obiettivo di quello che ci eravamo prefigurati. Dobbiamo continuare a divertirci, questo è il segreto. Abruzzo, città e territorio hanno dato il cuore per questi colori e vedere più di mille persone sugli spalti è stato favoloso. Sono scesi in campo con noi".

Tanta la soddisfazione dell'head coach Vincenzo Troiani: "Dedico questo risultato alla città di Avezzano e ai dirigenti di questa società perché quando il progetto è iniziato sapevamo che la strada percorribile per raggiungere i risultati era complicata, ma non impossibile. Noi ci abbiamo sempre creduto.

Lo meritiamo tutti, soprattutto i ragazzi che non hanno mai mollato nei momenti più difficili della stagione. Adesso godiciamoci questa vittoria".



