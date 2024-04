FdI: parlamentari Molise, da Meloni una visione certa

"Grande successo per la conferenza programmatica di Fratelli D'Italia a Pescara. Una tre giorni di dibattiti e confronti nei quali si è parlato del futuro dell'Italia, con autorevoli esponenti del mondo politico, imprenditoriale e religioso". Lo affermano i parlamentari molisani di Fratelli d'Italia, il senatore Costanzo Della Porta e la deputata Elisabetta Lancellotta.

"Sono state trattate tematiche fondamentali per il ruolo che l'Italia dovrà avere nel rinnovato parlamento europeo - aggiungono - per costruire una vera Europa dei conservatori che abbia una politica estera finalmente comune, a difesa della libertà europea. Ma si è discusso anche di lavoro, immigrazione, agricoltura, fisco, ambiente, sanità, sport e territorio.

L'intervento conclusivo di Giorgia Meloni, di altissimo profilo, durante il quale ha comunicato che sarà in campo alle prossime elezioni europee - concludono Della Porta e Lancellotta - ha delineato una visione certa: un'Italia più forte in Europa significa un'Europa più libera e più vicina ai bisogni dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA