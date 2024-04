Calcio, il Campobasso promosso in Lega Pro

Il Campobasso vince 0-2 sul difficile campo del Chieti, L'Aquila, seconda in classifica, non va oltre il pareggio (0-0) allo stadio 'Cannarsa' contro il Termoli e per i rossoblù molisani con una giornata di anticipo la promozione in Lega Pro è matematica. Intorno alle 17 di ieri, subito dopo l'ufficialità dei risultati, è scoppiata la festa dei tifosi dei Lupi che dalla postazione a ridosso dello stadio 'Antonio Molinari' dove era stato sistemato un maxischermo per seguire in diretta la partita, si sono riversati nelle strade del centro città per festeggiare il ritorno nel calcio professionistico della società del presidente Matt Rizzetta e di mister Pergolizzi. Centinaia di tifosi con bandiere, striscioni e cori hanno fatto da sfondo alla centralissima Piazza della Vittoria in attesa del rientro nel capoluogo della squadra.

Festeggiamenti che proseguiranno anche domenica prossima, ultima di campionato, quando a Campobasso arriverà il Termoli.



