Ferrovia dei Parchi, attesi in 6 mila per estate

Sono attese 6 mila persone, a bordo del treno storico della Ferrovia dei Parchi, per la prossima stagione estiva. Un dato in linea con le statistiche dello scorso anno. In queste ore sono state rese note tutte le date delle partenze, dalla stazione di Sulmona. Primo appuntamento domenica 23 giugno per un viaggio tra natura, tradizioni ed usanze. Due le partenze programmate a luglio: domenica 21 e domenica 28. Ad agosto ampia scelta. Si comincia domenica 4 per proseguire nei fine settimana successivi (10 e 11, 17 e 18, 24 e 25, 31). Quattro appuntamenti, in fine, sono stati fissati a settembre: domenica 1, domenica 8, domenica 15 e domenica 29). Gli itinerari sono tutti concentrati tra la Maiella e gli Altipiani (località di sosta: Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo, Roccaraso), l'Alto Sangro (Alfedena, Barrea, Castel di Sangro) e il gradito ritorno dei treni storici, dopo una prolungata assenza, nell'Alto Molise (San Pietro Avellana, riserva di Montedimezzo, Carovilli, Pietrabbondante), in attesa che la linea riapra nella sua interezza fino a Carpinone e Isernia. Ciò dovrebbe avvenire nel 2025. Lo scorso anno in 33 mila sono saliti a bordo dello storico convoglio che, grazie all'agenzia Pallenium Tourism che si occupa dell'organizzazione, traghetta il turismo delle aree interne.



