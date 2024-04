Campionati nazionali di Italiano, vince l'abruzzese Barbieri

La Marsica e l'Abruzzo trionfano alla 13/a edizione dei Campionati nazionali di Italiano (ex Olimpiadi), grazie alla studentessa Maria Barbieri, proclamata vincitrice della competizione a Ercolano (Napoli): la ragazza, 15 anni, frequenta la classe 2A del Liceo Classico 'Torlonia' di Avezzano ed è arrivata alla fase finale dei campionati, dopo aver superato con punteggi meritevoli le manche precedenti, la fase d'istituto e poi la semifinale regionale, gareggiando nella categoria junior, riservata agli studenti del biennio delle scuole secondarie di 2/o grado. Da quando sono state istituite le Olimpiadi di Italiano nessun alunno abruzzese aveva raggiunto un risultato così importante.

Nel corso della finale nazionale la studentessa è stata chiamata a svolgere un elaborato piuttosto impegnativo e articolato, che ha previsto la realizzazione di una sintesi, con un limite di stesura, di un saggio breve, la composizione di un testo informativo per un dépliant a partire da due fotografie allegate dell'artista Dorothea Lange e, infine, un testo creativo che raccontava, con uno stile giornalistico, il ritorno di Marco Polo a Venezia.

Dopo la proclamazione, il prof. Gianluca Barone, accademico della Crusca, ha letto il giudizio della commissione esaminatrice che ha decretato la vittoria: "La giuria ha apprezzato le capacità di rielaborazione e di sintesi mostrate nella prova di riassunto. Dalle produzioni emerge un'ottima ricchezza lessicale, supportata da una struttura sintattica non banale e da una scrittura chiara e corretta che risponde pienamente alle caratteristiche linguistiche e testuali richieste dagli elaborati".

"Sono felicissima - ha commentato l'insegnante di italiano, Cristina Larosa - del risultato conseguito dall'alunna: Maria è una ragazza matura e responsabile, poliedrica nei suoi interessi e caratterizzata da una grande sensibilità d'animo". Con grandissima soddisfazione e piacere ha accolto la notizia anche il dirigente scolastico dell'istituto, Damiano Lupo, che si è complimentato con la studentessa per una vittoria che ha dato lustro all'intero Liceo 'Torlonia'.

I Campionati di Italiano sono una competizione organizzata e promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e inserita nel Programma annuale Valorizzazione delle Eccellenze. La gara si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA