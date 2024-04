A Cartoons On The Bay in mostra Stefano Bessoni Stop-motion

L'arte di Stefano Bessoni protagonista a Cartoons On The Bay 2024 con la mostra "Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte" a cura di Lorenza Fruci.

Regista cinematografico, scrittore, illustratore e animatore, appassionato di entomologia, anatomia, fiabe e storia della scienza, Bessoni affonda la sua poetica nel concetto di wunderkammer e si nutre di suggestioni macabre che richiamano il perturbante. Al centro, la tecnica dello stop-motion, anima nera dell'animazione, sia per i temi che affronta, che sconfinano spesso nel gotico e nel misterioso, sia per l'uso di materiali per la creazione dei burattini, come ossa, stracci, vecchi balocchi e oggetti recuperati dalle soffitte polverose.

Dal film "Krokodyle" ai libri illustrati "Canti della Forca", "Pinocchio" e "Le Scienze inesatte", la mostra è un viaggio nell'immaginario dell'artista, fatto di wunderkammer, strambe discipline e scienze anomale, anatomia e zoologia, fiabe nere e procedimenti occulti. La mostra sarà aperta al pubblico dal 30 maggio al 1 giugno (10.00-18.00) nella sede principale del Festival Aurum-La Fabbrica delle Idee, a Pescara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA