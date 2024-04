Francesco Levato in concerto a Pescara con 'Imago Musicae'

Secondo appuntamento di Imago Musicae, rassegna dedicata ai giovani talenti della chitarra, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo e Imago Museum e sostenuta dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica, domenica 21 aprile 2024, alle 11.30, Imago Museum di Pescara. Francesco Levato eseguirà pagine di Bach, Schubert, Regondi, Mertz e Giuliani. Imago Musicae avrà come protagonista assoluta la chitarra.

La rassegna, disegnata dal Maestro Massimo Magri con la preziosa collaborazione del Maestro Alessandro Paris, prevede sei appuntamenti in programma, sei matinée domenicali che uniscono musica e arte contemporanea: i concerti si svolgeranno, infatti, nella Sala al Piano C di Imago Museum di Pescara, all'interno della mostra permanente dedicata a Mario Schifano, uno dei più importanti artisti del Novecento. Francesco Levato, chitarrista nato a Catanzaro nel 2001, dopo aver frequentato il Liceo musicale "G.V. Gravina" di Crotone, viene ammesso ai corsi di di alta formazione dell'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola dove perfeziona gli studi con i docenti del dipartimento di chitarra Giovanni Puddu, Arturo Tallini e Matteo Mela. E' stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali fra i quali il Premio "A.M.A. Calabria" di Lamezia Terme e il Concorso Internazionale di Palmi.



