Ortona mercoledì senz'acqua per interventi sulla nuova condotta

Rubinetti a secco domani, mercoledì 17 aprile, in alcune zone di Ortona (Chieti). La sospensione della fornitura idrica, rende noto la Sasi, si rende necessaria a causa di una serie di interventi sulla nuova condotta realizzata dal Comune di Ortona in località via Sapienza, lavori di collegamento e di messa in esercizio. "Comprendiamo i disagi e le inevitabili difficoltà che derivano dalla mancanza d'acqua per diverse ore - dichiarano in una nota i tecnici della Sasi, la Società abruzzese per il Servizio idrico integrato - purtroppo sono chiusure inevitabili così come sono necessari gli interventi che dovranno essere effettuati. Cercheremo di rispettare i tempi previsti, con l'auspicio che non si verifichino imprevisti e ostacoli. Il nostro impegno è anche quello di ridurre il più possibile i problemi ai residenti".

Le zone interessate dal provvedimento di chiusura, dalle ore 9.00 di domani fino alle 17.00, sono: capoluogo, zona Industriale, Tamarete, Porto e Fonte Grande.



