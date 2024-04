Chieti, rinnovata la sala d'attesa della clinica oncologica

È stata rinnovata, riorganizzata e ora è dotata di nuove poltroncine, più comode per gli utenti e i loro accompagnatori, la sala d'attesa per i pazienti della Clinica oncologica nell'ospedale di Chieti. A inaugurarla questa mattina sono stati il personale dell'unità operativa diretta da Nicola Tinari, gli stessi pazienti e familiari e i rappresentanti dell'associazione Voi&Noinsieme, che ha donato gli arredi, della compagnia teatrale "Li nipute de Tatone" e del "Gruppo DayLife Pretoro", organizzatori degli eventi durante i quali sono stati raccolti i fondi. Da anni c'è un impegno costante della Clinica oncologica e delle associazioni che la sostengono per rendere più accogliente l'area e ridurre al minimo i disagi dei pazienti oncologici costretti a lunghe attese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA