L'Aquila 1927 si ritira dal Campionato di Serie C femminile

L'Aquila 1927 femminile non scenderà più in campo almeno fino al termine della stagione di serie C. Lo si apprende da una comunicazione ufficiale della società riportata anche sui propri canali social. "Nel sottolineare che i propri impegni sono stati onorati sotto tutti i punti di vista - si legge ancora - L'Aquila 1927 sottolinea che tale decisione, indipendente e avulsa dalle intenzioni del club, è da ascriversi esclusivamente a motivi personali di una parte del gruppo squadra rossoblù".

C'è delusione fra tifosi e sostenitori del sodalizio. Nel corso della stagione ci sono stati vari avvicendamenti nello staff tecnico.



