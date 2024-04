'Neo', 10 posti a bando per vivere 6 mesi in Abruzzo montano

È aperto il bando di partecipazione a 'NEO 2024 abitare la Valle Subequana' progetto di Neopopolamento della Fondazione Hubruzzo, Fondazione Industria Responsabile, in collaborazione con l'associazione Montagne in Movimento e il Comune di Gagliano Aterno, con il partenariato di Openpolis e Usrc - Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere sismico. Disponibili dieci posti gratuiti con alloggio e formazione per sei mesi, dal 20 maggio al 22 novembre 2024, per "abitare la Valle Subequana" in sette Comuni della Provincia dell'Aquila: Gagliano Aterno, Acciano, Castel di Ieri, Secinaro, Goriano Sicoli, Molina Aterno e Castelvecchio Subequo.

'NEO' è un'opportunità per coloro che desiderino sperimentare un cambiamento significativo nella propria vita, sperimentando la vita in un borgo dell'entroterra abruzzese. L'iniziativa ha, infatti, lo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento.

La 3/a edizione di NEO, presenta l'importante novità, rispetto alle precedenti, dell'allargamento del territorio e delle comunità interessate. I 10 partecipanti al progetto saranno coinvolti in attività di formazione, attivazione e inserimento socio-lavorativo, acquisendo competenze, attraverso workshop condotti da esperti nei campi dell'Antropologia pubblica, della Storia dell'Appennino, della Transizione energetica, della Questione di genere, sui Servizi ecosistemici e la gestione di Boschi, Agricoltura e Allevamento, sulle Aree interne e Innovazione, e workshop di Progettazione europea per i giovani.

La fase finale del progetto prevede la proposta di un Patto per la Valle Subequana in un'assemblea pubblica, coinvolgendo amministrazioni locali, partner di progetto e aziende abruzzesi.

Il bando, consultabile dai siti: www.hubruzzo.net e www.montagneinmovimento.it, scadrà domenica 28 aprile 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA