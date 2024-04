'Introversa', Stand Up Comedy di Paola Michelini all'Aquila

Uno spettacolo che parla di donne ma diretto agli uomini, scritto per far riflettere con acume e ironia. Questo è 'Introversa', il nuovo spettacolo di Paola Michelini, nuovo appuntamento della stagione di Stand Up Comedy organizzata dal Teatro Stabile d'Abruzzo all'Aquila.

'Introversa' è un appuntamento importante: "è una 'girls night' - dice l'autrice - alla quale invitiamo tutti i nostri Ken: abbiamo molto bisogno del loro aiuto non solo perché ci insegnino una volta per tutte a parcheggiare, ma soprattutto perché ci aiutino a sconfiggere questa cosa brutta che ancora esiste, questo mostro a due teste che si fa fatica a nominare, e che farebbe più comodo pensare già eradicato, ma che purtroppo sta ancora là: il patriarcato".

Sotto la lente, dunque, un modo di pensare "ancorato nei nostri comportamenti, trova le sue giustificazioni nei miti e negli stereotipi, e fa apparire le disuguaglianze come naturali e persino inevitabili…".

"Finché non considereremo le donne e gli uomini, così come tutti gli esseri umani come uguali - si legge nelle note di regia - le prospettive di una liberazione saranno reali solo nel mondo di Barbie. Parleremo di schwa, di piccioni, di Mickey Rourke e del Pd. Sarà un evento unico ed irripetibile, e avrà la stessa valenza storica dello sbarco sulla luna: per la prima volta proveremo definitivamente, dati scientifici alla mano - conclude la nota ironicamente - la netta superiorità della donna sull'uomo. Lo dice la scienza".

