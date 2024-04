Incrocio domanda-offerta di lavoro, Talent Day a Montesilvano

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore Ho.Re.Ca., ossia hotel e pubblici esercizi, per venire incontro alla problematica, riscontrata negli ultimi anni, relativa alla ricerca di personale qualificato da parte delle aziende del turismo. Queste le finalità del Talent Day che si è svolto stamani a Montesilvano.

L'iniziativa è stata promossa dalla Fipe Confcommercio di Pescara in collaborazione con l'Ebtu Abruzzo.

Oltre ottanta fra studenti di istituti alberghieri e scuole di settore e aspiranti lavoratori hanno incontrato in appositi desk, per dei veri e proprio colloqui di lavoro, le imprese del turismo e dei pubblici esercizi aderenti all'iniziativa. E' seguita una tavola rotonda sul tema "Il futuro del lavoro nel mondo Ho.Re.Ca.".

"Siamo molto soddisfatti dell'esito di questo primo Talent Day organizzato dalla nostra associazione - afferma Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara e Fipe Pescara - Possiamo veramente dire di aver fatto centro. Si è registrato un grande entusiasmo da parte delle imprese che hanno aderito, le quali hanno potuto incontrare giovani appassionati del loro settore su cui investire, ma anche lavoratori già esperti alla ricerca di una nuova occupazione. Momenti come questo in cui far incrociare domanda ed offerta di lavoro sono molto importanti".





