Prevenzione disastri, evento all'Aquila con 'Territori aperti'

Oltre cinque anni di attività per il progetto 'Territori Aperti', i risultati saranno presentati oggi al centro congressi 'Luigi Zordan', in piazza San Basilio, all'Aquila. Il progetto, condiviso con il Comune dell'Aquila e finanziato dal Fondo Territori Lavoro Conoscenza di Cgil, Cisl e Uil, ha consentito la creazione di un Centro interdisciplinare di documentazione, formazione e ricerca sulla prevenzione e sulla gestione dei disastri e sui processi di ricostruzione materiale e immateriale delle aree colpite, con particolare attenzione alle questioni economiche e sociali, alla pianificazione territoriale e alle questioni sanitarie, basato sui principi della Open Science e su un'infrastruttura tecnologica innovativa per la raccolta, il trattamento e l'analisi dei dati.

Nell'ambito del progetto è stato realizzato un Master in management tecnico-amministrativo post-catastrofe negli enti locali, giunto alla quarta edizione, che ha dato vita al 'Toolkit Disaster Preparedness', una raccolta di buone e cattive pratiche nella gestione dei disastri, a disposizione di cittadini e istituzioni.

L'incontro si propone come l'occasione per discutere sulle prospettive del centro e sul suo ruolo nei processi di ricostruzione delle aree colpite da disastri naturali e antropogenici. Alla presentazione sono attesi il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini; Andrea Cuccello della segreteria nazionale Cisl; Ivana Veronese della segreteria nazionale Uil; il rettore dell'Università dell'Aquila Edoardo Alesse; i professori dell'ateneo Lelio Iapadre, Antinisca Di Marco e Donato Di Ludovico; il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi; Salvatore Provenzano e Raffaello Fico, titolari degli Uffici speciali della ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del Cratere; Stefano Massini, attore, drammaturgo, scrittore e narratore.



