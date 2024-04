L'Aquila, Zerocalcare ospite dell'Accademia di Belle Arti

Michele Rech, in arte Zerocalcare, sarà protagonista del secondo appuntamento del programma 'vivisezionedelfumetto', a cura del professor Michael Rocchetti (Maicol&Mirco) organizzato dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Lunedì prossimo, 8 aprile, l'istituto dedicherà un'intera giornata di appuntamenti a Zerocalcare che la mattina alle 10 sarà impegnato in un incontro-lezione con gli studenti e alle 14:30, in un evento aperto al pubblico, presenterà il libro 'Kobane Calling' (Bao Publishing). Non il suo ultimo lavoro, ma sicuramente il suo titolo più celebrato e, purtroppo, il più attuale.

Zerocalcare è uno degli autori più amati e acclamati del panorama fumettistico italiano e internazionale. In 'Kobane Calling', propone viaggi in Turchia, Iraq, Siria, il Kurdistan da una prospettiva alternativa. Le macerie di Kobane e un popolo intero in guerra per difendere il proprio diritto a esistere, proteggendo labili confini la cui esistenza non è sancita da nessun atlante geografico.

Di questi incontri, il primo si è tenuto il 27 febbraio scorso con il fumettista Gipi, vere e proprie lezioni extralarge di fumetto, hanno lo scopo di fare promozione al linguaggio del fumetto, esaltandone le eccellenze e facendo conoscere una realtà in crescita come quella dell'Accademia (dall'anno prossimo sarà attivo, oltre al triennio, anche il biennio di fumetto).

L'impegno di Michael Rocchetti, che ha anche dato vita a una ricca sezione della Biblioteca dell'Accademia dedicata al fumetto (anche grazie alla collaborazione di Bao Publishing, Coconino Press e Hollow Press), permette alla scuola di grafica d'arte di valorizzare le proprie potenzialità, nella convinzione che i fumetti vadano usati come libri di testo, per una materia che può essere affrontata sul serio solo tramite la lettura e l'esercizio continuo.



