Superbonus: Bagnai, da Giorgetti attenzione ad aree cratere

"Ho recepito e faccio mie, insieme con tutti i parlamentari abruzzesi, le preoccupazioni suscitate negli abitanti delle zone interessate dalla ricostruzione dall'annuncio dell'ultimo decreto sul superbonus. Già nella giornata di ieri ho avuto modo di rappresentarle direttamente al ministro Giancarlo Giorgetti in un incontro al Mef, riscontrando la sua positiva attenzione". Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai.

"Le misure di incentivo legate alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma - aggiunge - sono e vanno tenute concettualmente distinte dal cosiddetto superbonus", aggiunge Bagnai. "Nel cratere del sisma - sottolinea - gli incentivi fiscali intervengono per indennizzare i proprietari degli extra costi derivanti dall'eccezionale aumento delle materie prime, aumento causato in parte proprio dalla natura distorsiva del superbonus. In assenza di questo indennizzo il governo dovrebbe rivedere i parametri del contributo alla ricostruzione, sostenendo comunque un esborso, per assicurare i diritti dei proprietari colpiti dal sisma. Si sta lavorando per tenere conto di questo dato di fatto nel testo del decreto, che deve ancora uscire e naturalmente sarà sottoposto al vaglio parlamentare".





