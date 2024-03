Ottiene fondi del Pnrr senza averne diritto, scoperta una truffa

Un 40 enne residente a Nola, rappresentante legale di un'attività commerciale che opera nei pressi del centro storico di Sulmona, è indagato per una truffa da 125 mila euro con i fondi Pnrr. A suo carico è stato emesso dal tribunale competente un decreto di sequestro preventivo, eseguito dalla Guardia di finanza di Sulmona.

Dopo aver ottenuto la prima tranche del finanziamento di 125mila euro nel corso del 2023, il commerciante aveva distratto le somme percepite per finalità differenti da quelle consentite, stando almeno all'accusa. Previsti per agevolare lo sviluppo del commercio elettronico, i fondi comunitari NextGenerationEu erano stati ottenuti "attestando requisiti inesistenti sulla scorta di bilanci di esercizio depositati in ritardo e contenenti informazioni artefatte". Dopo aver applicato la misura cautelare, mettendo a disposizione dell'autorità giudiziaria beni per 125mila euro trovati nella disponibilità del 40 enne che opera nel settore dell'abbigliamento, la guardia di Finanza ha impedito l'erogazione della seconda tranche di finanziamento.





