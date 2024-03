Iniziative per il trentennale dello scudetto dell'Aquila Rugby

La città in festa per celebrare l'ultimo, storico, scudetto conquistato dall'Aquila Rugby a trent'anni dall'epica finale dello stadio Plebiscito di Padova, vinta nel 1994 dai neroverdi sulla corazzata Milan.

Il consiglio comunale dell'Aquila ha approvato all'unanimità un ordine del giorno del consigliere comunale Livio Vittorini. A presentare il cartellone di eventi, questa mattina in conferenza stampa, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'assessore allo Sport, Vito Colonna, il consigliere Vittorini, il presidente del Comitato Fir Abruzzo, Marco Molina, il presidente onorario della Polisportiva L'Aquila Rugby, Antonio Di Zitti, e il general manager del sodalizio, Gino Troiani.

Otto gli appuntamenti in programma, a partire dal 21 aprile prossimo, con l'inaugurazione alle 11 della mostra "L'Aquila città del Rugby" prevista nel porticato della sede municipale di Palazzo Margherita e realizzata in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Il 22 aprile, alle 17:30, alla palestra My Gym, incontro pubblico sul tema "La lunga strada per uno scudetto".

Il 23 aprile, nel giorno del trentennale dello scudetto, alle 15:30, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, verrà celebrata una messa in ricordo "di coloro che hanno passato la palla", come vengono chiamati i rugbisti scomparsi, mentre alle 17, al Relais Magione Papale si svolgerà una cerimonia di premiazione dei giocatori della Polisportiva L'Aquila Rugby vincitori di tutti gli scudetti 'marcati' neroverde, ossia degli anni 1967, 1969, 1981, 1982 e 1994. Il 24 aprile, alle 10, al polo universitario di Coppito, convegno sul tema 'Rugby Performance''. Due gli appuntamenti pubblici previsti dall'Auditorium del Parco: il 26 aprile alle 16 con 'Il Rugby che vogliamo', l'evoluzione del rugby dagli anni Novanta ad oggi con uno sguardo al futuro, e il 27 aprile con 'Branding e strategie della comunicazione nel rugby'. Gran finale il 28 aprile allo stadio 'Tommaso Fattori': dalle ore il primo memorial "Sergio Del Grande", torneo dedicato alle categorie giovanili della palla ovale, e con il match di serie B, alle 16, tra Rugby L'Aquila contro Us Roma Rugby.



