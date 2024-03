Stagione senza la neve, ma in 11mila sul treno storico

Con oltre 11 mila viaggiatori per ben 28 partenze speciali, si è chiuso il trimestre gennaio-marzo per la Ferrovia dei Parchi, con la consueta formula sinergica tra il tour operator abruzzese Pallenium Tourism e Fondazione FS Italiane.

Una stagione invernale che nonostante l'anomalia della totale assenza di neve anche in quota, ha registrato ogni sabato e domenica il tutto esaurito grazie ai tanti pacchetti di soggiorno in Abruzzo programmati già dallo scorso anno e organizzati con un'offerta mirata non sulla neve ma sulla cultura, coinvolgendo le località di Sulmona, Pettorano sul Gizio, Palena, Pescocostanzo, Roccaraso, Barrea e Castel di Sangro. Un dato che, secondo il tour operator e Fondazione Fs, "fa riflettere e che dovrà per forza di cose spingere enti e operatori a un ragionamento più ampio per il futuro sull'appeal turistico delle aree interne dell'Appennino nella stagione invernale, sempre più destinate a dover cambiare pelle in ragione degli inesorabili mutamenti climatici".

Il motore generato dall'organizzazione dettagliata di viaggi in questo periodo ha consentito di intercettare un pubblico proveniente da tutte le regioni italiane e in piccola misura anche dall'estero, interessato non allo sci ma a conoscere arte, storia, cultura e paesaggio anche nella stagione fredda, al di là della presenza della neve.Per le imminenti festività pasquali sono previste due partenze consecutive a Pasquetta, tutte già con posti esauriti per oltre 800 adesioni, tantissime delle quali con soggiorni a partire dal Venerdì Santo e collegate ai riti della Settimana Santa, ai tour previsti a Sulmona e alle aperture speciali dei siti come l'Abbazia di Santo Spirito.





