Sulmona, a maggio cantiere per riqualificare il Teatro Caniglia

Aprirà a maggio il cantiere dei lavori di efficientamento energetico del teatro comunale "Maria Caniglia" a Sulmona. Lo annuncia il sindaco Gianfranco Di Piero, che ha anche la delega alla Cultura. Con tale intervento sarà possibile la riqualificazione energetica di impianti, infissi, illuminazione e apparecchiature digitali innovative. "Si tratta di un intervento complesso - spiega il primo cittadino - I finanziamenti ottenuti non saranno risolutivi di tutti i problemi, perché nel progetto del Pnrr non è previsto il rifacimento delle tubature, ma il fotovoltaico e il cambio degli infissi, oltre che delle caldaie, permetterà sicuramente di fruire in modo più confortevole della strutture e anche di risparmiare".

Di Piero annuncia che è intenzione dell'amministrazione comunale rimettere mano anche al restyling del teatro sui palchetti e su altri angoli della struttura. Ad aggiudicarsi l'appalto da 551mila euro, di cui 200mila destinati al cinema Pacifico, è stato "AzzeroCo2-Gruppo Autotrasporti Sulmona" che aveva presentato la propria offerta dopo la procedura bandita dal Comune. L'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. In totale avevano risposto cinque imprese all'invito lanciato dall'ente. I fondi sono stati stanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. "Sono felice che questi lavori entrino nel vivo.

Sono lavori particolarmente necessari e molto attesi - aggiunge Patrizio Maria D'Artista, direttore artistico della stagione di prosa del "Caniglia" - Sicuramente, al termine degli interventi di efficientamento energetico, il pubblico potrà godere all'interno del teatro di spettacoli di grande qualità in un ambiente ancor più confortevole. Siamo fiduciosi che i lavori siano celeri e siamo certi che tutto verrà fatto in tempo per l'inizio delle prossime stagioni in teatro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA