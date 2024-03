Marsilio, ci sarà una società di scopo per rilanciare le Naiadi

"La riapertura delle Naiadi è un impegno serio del nostro governo regionale. Restituirà agli atleti e agli appassionati di ogni età un luogo dove coltivare la propria passione sportiva e rafforzerà il tessuto sociale ed economico della regione. Tuttavia, non può e non deve assumere un colore politico. Stiamo già avviando le attività per la costituzione di una società di scopo che rilanci la struttura e le consenta di tornare ad essere il centro sportivo che la città di Pescara merita, permettendone anche una maggiore fruibilità, per una gestione efficace e duratura della struttura". Lo ha spiegato in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Le Naiadi di fatto da lunedì 25 marzo tornano a disposizione delle ASD e SSD - ha dichiarato il presidente di Fira, Giacomo D'Ignazio - con le stesse che potranno rispondere all'avviso/manifestazione di interesse che pubblicheremo sul nostro sito. Procederemo poi alle formalizzazioni dei contratti e all'organizzazione delle attività sportive in base all'acquisizione delle certificazioni necessarie, iniziando sicuramente con la riapertura della piscina di PalaPallanuoto e di alcuni spazi interni ed esterni proseguendo e mettendo a norma tutti gli impianti fino alla completa riapertura dell'intera struttura. Crediamo che tutta la comunità sportiva locale, che da troppo tempo ha dovuto fare a meno della struttura, possa accogliere questa riapertura con entusiasmo."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA