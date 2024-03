Mammut, le iniziative a Scoppito a 70 anni dal ritrovamento

Un'intera giornata di iniziative accompagnerà il 70/o anniversario del ritrovamento dei resti del Mammut, avvenuto il 25 marzo 1954 nella Fornace Santarelli a Madonna della Strada, frazione di Scoppito (L'Aquila).

E proprio nelle prossimità di quello che è diventato un importante sito archeologico, lunedì 25 marzo partirà il programma di incontri. Dalle 10 alle 12, l'archeologa Maria Rita Copersino incontrerà i ragazzi dell'Istituto comprensivo Comenio, nella sede centrale della Scuola primaria S. Foruli, in via Madonna della Strada, 240.

Nel pomeriggio, dalle 17.30, la Sala Polivalente di Collettara, altra frazione di Scoppito, accoglierà una tavola rotonda. I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Scoppito, Loreto Lombardi, della dirigente del Munda (Museo nazionale d'Abruzzo), Federica Zalabra.

A seguire ci sarà la presentazione del progetto 'Terre Sonanti - Il Mammut' a cura di Silvia di Gregorio. Previsti interventi di Doriana Legge (referente attività culturali di Ateneo), Anna Romano (24 Luglio), Carlo Nanniccola (Accademia delle Belle Arti), Maria Rita Copersino (Segretario regionale per il Ministero della Cultura). Servizio catering a cura della stessa Comunità 24 Luglio.



