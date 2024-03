Calcio:Pescara umiliato a Rimini, il tecnico Bucaro si è dimesso

La pesante sconfitta subita ieri sera a Rimini (5-1) ha portato ad un ribaltone tecnico in casa Pescara: il tecnico Giovanni Bucaro ha infatti rassegnato le dimissioni al 91' del match con i romagnoli,comunicandole al ds Daniele Delli Carri.

L'ex vice di Zdenek Zeman - che si era dimesso per motivi di salute - non aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa così come il ds, ma la sua decisione era filtrata all'esterno con Bucaro che non è ripartito verso Pescara con il pullman della squadra, ma con un'auto privata. Questa mattina arriverà l'ufficialità, con il Pescara che ora andrà alla ricerca del terzo allenatore della stagione cui toccherà un compito non semplice con i biancazzurri reduci da sei sconfitte nelle ultime otto gare. Fra i nomi che si fanno per il toto allenatore c'è anche Delio Rossi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA