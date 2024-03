Classifica Financial Times, c'è anche azienda abruzzese

C'è anche l'Abruzzo nell'ultima classifica europea del Financial Times in cui vengono presentate le aziende con il maggior tasso di crescita annuale. Si tratta della OttoPuntoZero, azienda specializzata nell'arredo bagno che si divide tra Abruzzo e Puglia. Il quotidiano economico l'ha inserita tra le aziende in maggiore crescita in Europa nell'ottava edizione della classifica FT 1000 relativa al 2024.

Nella stessa classifica l'azienda compare come prima in Abruzzo e Puglia nel Vecchio Continente per il settore dell'arredo bagno.

L'azienda, inoltre, ha ricevuto il titolo di "Leader della Crescita" dal Sole 24 Ore. OttoPuntoZero, nata a fine 2016 dall'intuizione di due amici, oltre ai riconoscimenti dei due quotidiani, ha ricevuto la denominazione di "Stella del Sud", conferita alle aziende del Sud Italia che si distinguono per la creazione di valore e l'eccellenza nel loro settore.

"Le due anime dell'azienda, salentina e abruzzese, si fondono alla perfezione nei valori che portano avanti il nostro progetto - spiega Paolo Ricotta, Ceo di OttoPuntoZero - La dedizione al servizio e la comprensione delle esigenze dei clienti sono valori fondamentali che guidano l'azienda nella sua missione di offrire la migliore esperienza possibile. La filosofia di OttoPuntoZero è incentrata sulla sostenibilità ambientale, con un impegno costante per favorire l'acquisto di prodotti innovativi dal punto di vista del risparmio idrico e per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di imballaggi riciclabili e plastic-free".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA