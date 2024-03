Marsilio confermato presidente in Abruzzo. Pranzo di lavoro a Palazzo Chigi per leader di centrodestra

Pranzo di lavoro fra i leader di centrodestra a Palazzo Chigi all'indomani delle elezioni regionali in Abruzzo. Come apprende l'ANSA, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi si sono incontrati prima del Consiglio dei ministri. Era successo anche il 26 febbraio, il giorno dopo il voto in Sardegna, e in quell'occasione fonti di Palazzo Chigi avevano inquadrato il pranzo nell'ambito degli incontri periodici dei leader della coalizione per il punto sull'attività del governo.

Video Meloni: 'Non conta quanto il campo e' largo ma quanto e' coeso'



"Ero convinto che sarebbe stata una elezione di rilevanza nazionale, con il centrosinistra verniciato di unità, con il quale sono scese in campo forze editoriali nazionali. Oggi si può dire che il campo lungo abbia battuto il campo largo, abbia stravinto. Sto ricevendo congratulazioni da tutta l'Italia: c'era grossa attesa perché tutti sono scesi in campo contro il centrodestra. E' stato un derby totale stravinto dal centrodestra e questa è una utile indicazione anche per il governo che sta facendo bene e di cui i cittadini sono soddisfatti". Così Marco Marsilio il giorno dopo le elezioni abruzzesi.

IL PODCAST SULLE ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO

"Come promesso l'ho mandata a dormire presto: ieri sera c'è stata un po' di ansia fino agli exit poll, ma eravamo certi della vittoria, e la Premier è andata a letto contenta e fiera del lavoro che abbiamo fatto. La ringrazio per le attenzioni che ha riservato all'Abruzzo, modulando il mio slogan 'Un governo che ha fatto bene all'Abruzzo, e posso dire che l'Abruzzo ha fatto bene al governo". Marco Marsilio ha così raccontato la serata elettorale e i suoi contatti con Giorgia Meloni e gli scambi di telefonate con l'amica di sempre.

Il presidente riconfermato ha annunciato querele nei confronti della "caterva di corazzate editoriali che hanno dipinto una regione allo sbando, e sferrato attacchi di tipo personale alla mia famiglia scrivendo falsità molto gravi". "Così non è: è stata una campagna elettorale in cui i cittadini hanno capito la proposta schizofrenica e contraddittoria che hanno mostrato i nostri avversari, i quali sono arrivati a criticare anche la presenza dei ministri. Ma in Abruzzo non c'è stata una sola settimana in cui non sia venuto un uomo di governo. Il problema è che sono venuti troppo poco per 30 anni. Abbiamo attivato delle aspettative che ora dobbiamo inverare, d'altra parte i ministri sono venuti a rivendicare lavori già avviati e che in questi anni porteremo a termine".

"Complimenti a Luciano D'Amico che stamattina mi ha telefonato: gli auguro buon lavoro come capo dell'opposizione perché un buon governo deve avere una buona opposizione. Mi ha telefonato anche Giuseppe Conte per augurarmi buon lavoro. Entrambi hanno riconosciuto la vittoria", ha detto Marsilio.

"Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo ad essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini. E il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni. Perché non importa quanto un campo sia largo, quello conta è quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini. E noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell'Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social.

Video Marsilio: 'Meloni? E' andata a dormire contenta e felice'

D'Amico, risultato chiarissimo, buon lavoro a Marsilio

"Ho aspettato che si consolidassero i risultati. Un'ora fa ho chiamato Marsilio. Mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo. Gli ho augurato buon lavoro assicurando che faremo un'opposizione che possa essere d'aiuto per realizzare progetti e programmi". Lo afferma Luciano D'Amico, commentando l'esito del voto, nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale.

Video Meloni: 'Non conta quanto il campo e' largo ma quanto e' coeso'

Schlein: unendo le forze continueremo a batterci per l'alternativa

"Fino a qualche settimana fa l'Abruzzo era dato per perso senza discussioni, il presidente uscente di Fratelli d'Italia partiva con un vantaggio di 20 punti nei sondaggi. E invece unendo le nostre forze attorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto quello scarto in modo significativo, ma non ancora sufficiente. Questo ci sprona a continuare a batterci con ancora più determinazione per costruire un'alternativa solida in grado di competere con la coalizione delle destre. Lo afferma la segreteria Elly Schlein commentando il voto in Abruzzo e congratulandosi con Marsilio per la vittoria

Riproduzione riservata © Copyright ANSA