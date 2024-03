D'Amico, il risultato è chiarissimo, buon lavoro a Marsilio

"Ho aspettato che si consolidassero i risultati. Un'ora fa ho chiamato Marsilio. Mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo. Gli ho augurato buon lavoro assicurando che faremo un'opposizione che possa essere d'aiuto per realizzare progetti e programmi". Lo afferma Luciano D'Amico, commentando l'esito del voto, nel corso di una conferenza stampa nel suo comitato elettorale.

"L'esperienza del campo largo è stata straordinaria per Abruzzo perché ha consentito di condividere programma davvero straordinario. Auspico che possa essere riproposto in altri contesti. Al di là del risultato elettorale, trovo l'esperimento del campo largo davvero straordinario", ha detto D'Amico, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle elezioni amministrative a Pescara, dove pure il campo largo si presenta unito. D'Amico dice inoltre di aver sentito i leader di partito e "con tutti siamo d'accordo di non lasciare che questa esperienza nella regione Abruzzo termini con il risultato elettorale. Continueremo a lavorare qui in Abruzzo con tutte le forze politiche della coalizione".

"Ovviamente ci avrebbe fatto immensamente piacere vincere. Non abbiamo vinto - ha poi aggiunto Luciano D'Amico a margine della conferenza, rispondendo a chi gli chiedeva di effetti negativi del risultato sulla coalizione - ma abbiamo dimostrato primo che è possibile trovare un'ampia convergenza su linee programmatiche fondamentali, secondo che dialogando con gli abruzzesi tutte le forze della coalizione sono riuscite a creare un programma straordinario e terzo l'avere messo in campo un gruppo di candidati che credibilmente può aspirare ad essere classe dirigente di questa regione". "Quindi - ha concluso - non vedo effetti negativi, se non ovviamente il risultato elettorale, ma vedo effetti positivi come linea di tendenza verso cui procedere senza nessuno indugio e con un impegno decisamente rafforzato alla luce dell'esperienza felicissima che il 'Patto per l'Abruzzo' ha rappresentato per noi".

